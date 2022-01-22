Прямая линия о возможностях единой цифровой платформы «Работа в России» пройдет 27 января

В следующий четверг, 27 января 2022 года, управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона организуют работу горячей телефонной линии «Партнер».

Обратиться за помощью смогут все желающие - звонки будут приниматься в течение двух часов, с 10:00 до 12:00. Специалисты службы занятости расскажут нижегородцам о Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» и её возможностях.

Телефон: 8 (831) 234-07-16 (добавочный 3208).

Телефон: 8 (831) 234-07-16 (добавочный 328).

Контакты районных отделов и центров занятости можно найти на официальном сайте czn.nnov.ru, а также на интерактивном портале zan.nnov.ru.

Напомним, что с 17 января по 3 февраля также можно будет обратиться не только за помощью в поиске работы, но и оценить личные качества и мотивацию с помощью карьерных консультантов.

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