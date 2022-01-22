Мороз до -10 градусов и снег ожидается в Нижнем Новгороде 22 января

Субботний день, 22 января, начался с ясной погоды и колебания температуры воздуха от -9 до -10 градусов. Об этом сообщает сервис Яндекс.погода.

Днем столбики термометров покажут -8 градусов, однако ощущаться температура воздуха будет как -13 градусов, поэтому шапки, шарфы и перчатки остаются предметами первой необходимости. К вечеру вновь будет становиться холоднее, но ниже -10 градусов температура не понизится. В течение всего дня обещают небольшой снег.

Влажность воздуха составит 87-90%, а атмосферное давление составит 748-755 миллиметров ртутного столба. В этот день в регионе ожидаются порывы ветра со скоростью до 4,3 метров в секунду.

Напомним, что декабрь и январь в этом сезоне радуют нижегородцев по-настоящему зимней погодой: все два месяца стоит умеренно холодная погода с большим количеством снега.

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