Рекордные 1 358 случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Нижегородской области

По данным на 22 января 2022 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 1 358 новых случаев заражения COVID-19, что становится новым антирекордом. Так, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 241 392 человека. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 35 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 224 260 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 10 339 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще двадцать девять нижегородцев.

- По состоянию на 21 января, коллективный иммунитет в регионе составляет 65,2%, - говорится на портале. – Полную вакцинацию прошли 1 758 283 нижегородца, а первый компонент вакцины получили 1 829 851 человек.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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