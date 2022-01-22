Цены на яйца и вермишель снизились в Нижегородской области

За последнее время в Нижегородской области подешевели куриные яйца, вермишель, пшено, молоко и полукопченая колбаса. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за период с 10 по 14 января средняя цена на куриные яйца снизилась до 80,28 рублей за десяток. Это на 4% меньше, чем ранее, - говорится в сообщении. - В регионе также снизилась стоимость на свинину, баранину, пшеничную муку и морковь.

Тем временем, цена на вермишель упала на 3,8% и теперь составляет 75,98 рублей за килограмм. Стоимость пшена снизилась на 1,5%. Так, если раньше килограмм стоил 46,61 рублей, то сейчас 45,91 рублей. Молоко стало дешевле на 1,1%, цена снизилась незначительно с 64,78 рублей до 64,06 рублей.

- Также на 1,1% подешевела полукопченая и варено-копченая колбаса, - добавляют в ведомстве. – Цена упала с 448,72 рублей до 443,98 рублей за килограмм.

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