Движение по улице Романтиков в Нижнем Новгороде частично ограничат с 24 января по 12 февраля

Движение на участке дороги напротив дома №3 по улице Романтиков в Нижнем Новгороде будет временно запрещено. Проезд транспорта ограничат с 08:00 24 января до 20:00 12 февраля. Соответствующие постановления подписал глава города Юрий Шалабаев.

Известно, что на этом участке запланированы работы по прокладке новых инженерных сетей. Компании ООО «Монолит» было поручено разместить на территории временные ограждения, которые исключат несанкционированные проезд в зону проведения строительно-монтажных работ, а также установить дорожные знаки и информационные аншлаги для водителей.

Не менее важно, чтобы компания предоставила свободный проезд для автомобилей специальных служб и транспортных средств, обслуживающих предприятия и организации, расположенные в зоне проведения работ.

Кстати, объезд закрытого участка дороги будет организован по прилегающим улицам.

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