Более 730 тысяч кубометров снега вывезли за 1,5 месяца в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Так, количество вывезенного снега в два раза превысило показатели зимы 2019-2020 годов.

- В декабре 2021 года снега было вывезено в 20 раз больше, чем в декабре 2019 года. А за первую половину января этого года снега вывезли на треть больше, чем за весь январь предыдущего года, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков в Нижнем Новгороде в пятницу и в субботу, 21 и 22 января, будет идти снег.

- Дорожные службы уже начали подготовку по просыпке и прометанию дорог. Ночью и в выходные работа продолжится, - заверили специалисты.

Напомним, что Госжилинспекция Нижегородской области выявила 10 нарушений выявили в Дзержинске в ходе рейда по очистке кровли домов. Особое внимание уделялось домам, вдоль которых проходят пешеходные маршруты.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своём Instagram, что из-за обильных снегопадов в городах продолжают расти сугробы, опережая климатический график. Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами.

Следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».

Во вторник вечером, 11 января, на заседании оперативного штаба главы районов, руководители дорожных предприятий и ДУКов доложили главе города Юрию Шалабаеву о промежуточных итогах работы по уборке Нижнего Новгорода от снега. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил очистить все основные магистрали города "до асфальта" к концу дня. По его словам, аномальные снегопады не дают права не обеспечивать оперативную уборку городских улиц.