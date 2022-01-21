Надземный пешеходный переход построят на Сормовском шоссе в 2023 году. Депутаты комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода обсудила планы по строительству надземных пешеходных переходов в городе на заседании в пятницу, 21 января.

По словам исполняющего обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Вадима Нанаева, стоимость строительства надземного пешеходного перехода на данном шоссе составит более 58 млн рублей. Стоит отметить, что уже разработана проектно-сметная документация.

В то же время стоимость разработки проектно-сметной документации по надземному пешеходному переходу рядом с площадью Маршала Жукова - 8,1 млн рублей, а стоимость строительства – 110 млн рублей.

- Мы в марте этого года планируем выйти на Думу с вопросом о выделении финансирования для разработки данного проекта, – добавил Вадим Нанаев.

Напомним, что площадь Свободы будет полностью перекрыта в период строительства новых станций Автозаводской ветки Нижегородского метро.

По его словам, сейчас прорабатывается вариант продления Автозаводской ветки через площадь Свободы, а не через Оперный театр, как предлагалось ранее. С экономической точки зрения он более выгоден. Продуманы варианты размещения лестничных спусков, которые могут появиться на площади.

Автостанция на площади Сенной в Нижнем Новгороде будет полностью снесена. Такое заявление сделал гендиректор МКУ ГУММиД Нижнего Новгорода Андрей Левдиков во время заседания профильной комиссии Гордумы 21 января.

На время строительства будет организован диспетчерский пункт, организована разворотная площадка для автобусов. Возможно будет создан временный павильон для пассажиров.