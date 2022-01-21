Депутаты обсудили ход строительства новой ветки метро до площади Сенной

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 21 января 2022 года обсудили ход строительства новой ветки метрополитена до площади Сенной.

Генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков проинформировал присутствующих, что в декабре 2021 года был заключен муниципальный контракт с АО «Моспроект-3» на проектирование и строительство двух новых станций и линии метрополитена от станции «Горьковская» до площади Сенной. Стоимость контракта составляет 35,5 млрд рублей. Построить новую линию метро планируется до конца 2025 года.

По словам Андрея Левдикова, сейчас рассматривается возможность двух вариантов расположения промежуточной станции. Вариант 2011 года предусматривает строительство между «Горьковской» и «Сенной» станции «Оперный театр», вариант 2021 года – станции «Площадь Свободы». «Вариант со станцией «Площадь Свободы» имеет целый ряд преимуществ: ликвидация двух изгибов пути уменьшает и время строительства метро, и в будущем – время в пути до станции «Сенная». Проект продления метро будет экономически более выгодным. Кроме того, на время строительства не нужно будет прерывать движение трамваев по ул. Белинского, что было неизбежно в предыдущем варианте», – считает глава ГУММиД. Он подчеркнул, что в новом проекте, например, сокращена длина пешеходных переходов под станциями и количество эскалаторов.

Первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин пояснил, что при выборе варианта с возведением станции метро на площади Свободы в процессе строительства придется переносить меньшее количество коммуникаций, нежели при строительстве станции «Оперный театр».

Директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев добавил, что кроме прочего при данном варианте уменьшится время пробега поезда от станции метро «Горьковская» до станции метро «Площадь Сенная».

Андрей Левдиков рассказал, что строительство новой ветки метро включает четырнадцать этапов. На первом этапе, который намечен на март 2022 года, на экспертизу будет представлен проект подготовки территории строительства. В него входит три стартовых котлована: на улице Горького и на площадях Свободы и Сенной.

«У нас практически готова схема реорганизации дорожного движения на время строительства метро», – добавил Андрей Левдиков, уточнив, что один из вариантов предполагает, что площадь Свободы будет полностью закрыта для движения автомобилистов и общественного транспорта. Также Андрей Левдиков отметил, что сейчас разрабатываются варианты сохранения движения общественного транспорта на площади.

Он пояснил, что в строительный котлован попадает автостанция «Сенная». Она будет снесена. «Сейчас мы изучаем пассажиропоток, планируется предусмотреть строительство новой автостанции где-то рядом», – сказал глава ГУММиД.

«Со строительством новых станций метро мы однозначно ждем увеличения пассажиропотока. Надеемся, что метрополитен будет окупаться процентов на 50-70 больше против сегодняшнего», – уточнил Олег Яушев.

«Нам предстоит большая работа, но мы все ее ждали. Мы пережили строительство развязки в Ольгино, Неклюдово – Золотово, переживем Федосеенко и строительство новой ветки метро. Ведь без этого не будет никакого развития. А с введением новых станций и загруженность, и логистика метро повысятся», – подвел итоги обсуждения председатель постоянной комиссии Станислав Прокопович.

Справка:

Проектируемый участок метрополитена включает в себя 2 перегона, 2 станционных комплекса (станция «Оперный театр» или станция «Площадь Свободы» и станция «Площадь Сенная») и тупики для оборота подвижного состава за станцией «Площадь Сенная», сооружаемые открытым способом работ. Ориентировочная строительная длина трассы по проекту 2021 года – 3,23 км. Количество строительных площадок – 5, минимальная глубина заложения – 24 метра.

В случае строительства по вновь разработанному плану на площади Свободы будет предусмотрено три выхода из метро: около сквера 1905 года, напротив АО «Атомэнергопроект» и на пересечении улиц Горького и Ошарская. На станции «Площадь Сенная» также будет предусмотрено три выхода, один из которых будет расположен на месте существующей автостанции. Расположение двух других выходов пока обсуждается.