Строительство надземного пешеходного перехода на Сормовском шоссе запланировано на 2023 год

Комиссия по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 21 января 2022 года обсудила планы по строительству надземных пешеходных переходов на городских магистралях.

Как сообщил депутатам исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Вадим Нанаев, Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2018 – 2030 годы предусмотрено строительство трех надземных пешеходных переходов: на проспекте Гагарина около остановки «Площадь Маршала Жукова», на Казанском шоссе около остановки «Филиал технического университета» и на Сормовском шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник».

По словам Вадима Нанаева, на данный момент есть разработанная в 2012 году проектно-сметная документация на строительство надземного пешеходного перехода на Казанском шоссе, однако она требует корректировки. Стоимость доработки проекта составит около 1,5 млн рублей. Аналогичная ситуация сложилась по надземному переходу на проспекте Гагарина в районе остановки «Сурикова», не входящего в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Стоимость строительства надземного пешеходного перехода на Сормовском шоссе, по которому также уже разработана проектно-сметная документация, составляет более 58 млн рублей. Как пояснил Вадим Нанаев, его строительство в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» с предоставлением соответствующей региональной субсидии запланировано на 2023 год.

Стоимость разработки проектно-сметной документации по надземному пешеходному переходу рядом с площадью Маршала Жукова составляет 8,1 млн рублей. Ориентировочная стоимость строительства – 110,0 млн рублей.

«Мы в марте этого года планируем выйти на Думу с вопросом о выделении финансирования для разработки данного проекта», – сообщил Вадим Нанаев.

Депутаты отметили, что нижегородцы очень ждут появления новых надземных пешеходных переходов в городе, поэтому необходимо сдвинуть данный вопрос с «мертвой точки».

Председатель постоянной комиссии Станислав Прокопович также попросил прояснить ситуацию с наземным пешеходным переходом около школы №39 Канавинского района: «Вчера по всем телевизионным каналам показали эту школу, где на улицах Витебская и Менделеева нет пешеходного перехода для детей. Неужели для их обустройства нужны такие большие средства? Люди не могут решить вопрос уже несколько лет. А нужно поставить всего 4 знака».

Представители администрации города, присутствующие на заседании комиссии, сообщили, что вопрос с оборудованием пешеходных переходов около школы №39 будет решен в ближайшее время.