Моноспектакль «Кефир надо греть» будет идти в нижегородском музее А.Д.Сахарова каждый месяц. Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

Так, премьера моноспектакля состоится в субботу, 22 января, в годовщину ссылки ученого в город Горький.

- Моноспектакль в, можно сказать, мономузее – это само по себе ново и необычно. Как раз в духе человека, которому посвящен и музей, и спектакль. С одной стороны - это история любви - очень личный и откровенный рассказ; с другой – это погружение в историю страны. Символично, что первый показ спектакля для широкой публики пройдет ровно спустя 42 года с того момента, как по дороге на работу Андрей Дмитриевич Сахаров был задержан и сослан в Горький, - уточнил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.

Роль жены академика Сахарова Елены Боннэр исполнит актриса Нижегородского театра драмы им. М. Горького, лауреат театральной премии «Нижегородская жемчужина» Наталья Кузнецова, а режиссером моноспектакля стал Павел Ушаков.

Стоит отметить, что моноспектакль «Кефир надо греть» будет идти раз в месяц в течение всего года в Нижегородском музее А.Д.Сахарова по адресу проспект Гагарина, 214, кв.3.

Напомним, что две экспозиции зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде теперь можно посетить по Пушкинской карте.

Сначала в федеральный проект вошла выставка «Назад в СССР» - она посвящена истории и быту Советского Союза. В настоящее время к программе уже присоединилась и посвященная военной истории экспозиция «Оружие Победы». Стоит отметить, что обе выставки находятся на территории нижегородского зоопарка.

СПРАВКА

Спектакль поставлен по мотивам книги журналиста и писателя Юрия Роста «Сахаров. «Кефир надо греть»: История любви, рассказанная Еленой Боннэр Юрию Росту». В центре - образ Елены Боннэр, которая прожила с А.Д.Сахаровым 19 лет, 7 из которых прошли в горьковской ссылке.