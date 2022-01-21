Три соседских центра в Нижнем Новгороде готовятся к открытию в январе

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению 21 января 2022 года обсудили итоги развития системы соседских центров в Нижнем Новгороде в минувшем году.

Директор департамента общественных отношений администрации города Руслан Бадретдинов сообщил депутатам, что в 2021 году были отремонтированы 6 помещений под открытие соседских центров. На их подготовку и оснащение было направлено более 5,6 млн рублей. Так, была завершена работа по подготовке двух соседских центров в Ленинском районе, работающих в первичном формате: помещение ТОС «Молитовский затон» (площадь 43,5 кв. м) и помещение ТОС «Ипподром» (площадь 57,1 кв. м). Также четыре соседских центра создаются в новом формате: ТОС «Мегаполис» (площадь 166,4 кв. м), ТОС «Верхние Печеры» (площадь 55,7 кв. м), ТОС «квартала Энгельса и бульвара Юбилейный» (площадь 62,9 кв. м), ТОС «Высоково» (площадь 59,1 кв. м).

По словам директора департамента, в соседских центрах в Нижегородском, Сормовском и Советском районах завершается сборка и установка мебели, доставка оборудования. Они начнут свою работу в конце января. Соседский центр в Приокском районе открылся 27 декабря.

Руслан Бадретдинов отметил, что в 2022 году планируется продолжить создание соседских центров на базе помещений площадью не менее 100 кв. м, которые в том числе смогут объединять два граничащих друг с другом ТОС.

Для этих целей вместе с администрациями районов и КУГИ в прошлом году были подобраны в качестве перспективных следующие помещения: ул. Пермякова, 16 (площадь 160 кв. м), ул. Клубная, 5 (площадь 242 кв. м), ул. Геройская, 2 (площадь 114 кв. м), ул. 50 лет Победы, 32 (площадь 105,5 кв. м). В настоящее время идет подготовительная работа по передаче помещений, а также формированию сметных расчетов.

Напомним, что по муниципальной программе «Развитие форм общественного самоуправления в Нижнем Новгороде» в 2022 году на открытие новых соседских центров будет направлено свыше 10 млн рублей – из которых на ремонт предусмотрено около 8 млн рублей, на оснащение мебелью и техникой – 2,2 млн рублей. Департамент общественных отношений администрации города рассчитывает ежегодно открывать от 4 до 8 новых общественных пространств.

Председатель постоянной комиссии Ольга Балакина в качестве положительной тенденции отметила тот факт, что под размещение соседских центров теперь подбираются муниципальные помещения увеличенной площади. Она также высказала пожелание, чтобы соседский центр в Верхних Печерах поскорее был введен в эксплуатацию после завершения ремонта.

Справка:

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде действуют 12 соседских центров, из которых десять работают в первичном формате, один запущен в формате муниципально-частного партнерства, и еще один соседский центр в рамках новой концепции «вМесте». Еще три соседских центра в формате «вМесте», подготовленных в 2021 году, готовятся к открытию в январе этого года.