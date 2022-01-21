Не уступивший автобусу водитель легкового автомобиля привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вчера в социальных сетях появилось видео очевидцев. На кадрах с видеорегистратора видно, что водитель маршрутки чудом избежал столкновения с легковым автомобилем на Московском шоссе в Нижнем Новгороде – он круто развернул транспортное средство на 180 градусов. Известно, что в салоне маршрутки в тот момент находилось 4 пассажира.

Причиной происшествия стало то, что водитель легкового автомобиля не уступил дорогу пассажирскому автобусу.

- По данному факту отдельным батальоном ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду инициирована проверка, сообщений от граждан в Госавтоинспекцию не поступало. В короткие сроки водитель легкового автомобиля был установлен и доставлен в отдел полиции, - сообщили в ведомстве.

В отношении нижегородца, который ранее не привлекался к административной ответственности, был составлен протокол «Нарушение правил проезда перекрестков».

Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем участникам движения о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Необходимо учитывать погодные условия. Только строгое соблюдении ПДД позволит избежать трагедии на дорогах!

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Соответствующим видео поделились очевидцы в социальных сетях (подробнее)