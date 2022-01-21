Восемь приоритетных проектов для реализации в 2022 году определила Общественная палата Нижнего Новгорода

Общественная палата Нижнего Новгорода определила восемь приоритетных проектов для реализации в 2022 году. Это стало известно на отчетном заседании палаты в четверг, 20 января.

Глава города Юрий Шалабаев отметил, что администрация города поддержит реализацию инициатив членов палаты и направленных на развитие Нижнего Новгорода проектов.

- В прошлом году было зарегистрировано 138 обращений жителей города в палату и запросов палаты в органы власти и иные организации. Состоялось большее 80 общественных обсуждений и дискуссий по вопросам развития города и региона, в которых приняли участие члены Общественной палаты, – уточнил председатель палаты Геннадий Рябов и председатели постоянных комиссий палаты.

По его словам, за 2019-2021 года персональный состав палаты обновили на 20%.

КОНКРЕТНО

Восемь приоритетных проектов для реализации в 2022 году:

1. «Сохраним город после юбилея: народный контроль» – мониторинг состояния объектов, благоустроенных к 800-летию Нижнего Новгорода;

2. «Вам решать: разбираемся и участвуем» – проект, позволяющий нижегородцам разобраться в механизмах инициативного бюджетирования;

3. «НКО твоего города» – информационный проект, дающий возможность НКО и сообществам рассказать жителям о совместной деятельности и реализуемых проектах с помощью городской социальной рекламы;

4. «Культурная столица Поволжья» – цикл мероприятий и проектов в области культуры, образования и межнациональных отношений;

5. «Родительский контроль» за ремонтом учебных заведений и качеством питания в детских садах и школах;

6. «Нижний Новгород – Родина Героев» – проект по сохранению исторической памяти и увековечению памяти нижегородцев;

7. «Экспертная лига Общественной палаты» – сбор инициатив и предложений для дальнейшей проработки;

8. «Город на связи: общественные обсуждения» – организация общественных обсуждений городских проектов и направлений развития Нижнего Новгорода.

Напомним, что Нижегородская область получит 61,4 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов до 2024 года.

Ранее сообщалось, что 9 миллиардов рублей дополнительно поступили в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год.

Глава приволжской столицы Юрий Шалабаев напомнил, что изначально бюджет города был принят с определёнными параметрами: доходы – 36,5 миллиарда рублей, расходы – 36,8 миллиарда рублей.

Около 60 млн рублей грантов получили соцпредприниматели Нижегородской области. 159 предпринимателей Нижегородской области получили грантовую поддержку.