Нижегородский Минздрав разъяснил порядок оформления медотвода от вакцинации

Минздрав Нижегородской области разъяснил порядок оформления медотвода от вакцинации COVID-19. Новый перечень противопоказаний к прививкам утвердил Минздравом РФ 17 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Бессрочных противопоказаний только три: гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции и тяжёлые поствакцинальные осложнения. Временными ограничениями являются острые инфекционные и респираторные вирусные заболевания, - уточнила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Также по словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Нижегородской области, противопоказаны при злокачественных новообразованиях вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Помимо этого, препараты «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Гам-КОВИД-Вак-М», «Спутник Лайт» запрещено ставить при беременности и в период грудного вскармливания.

Стоит отметить, что подростков в возрасте от 12 до 17 лет можно прививать только «Гам-КОВИД-Вак-М». Однако этот препарат, «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны людям старше 60 лет.

Решение о медотводе от вакцинации COVID-19 принимает врач после осмотра пациента.

Напомним, что за последние сутки в регионе было выявлено 1 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым рекордом. Таким образом, суточная заболеваемость в Нижегородской области почти увеличилась в два раза.