110-летие отмечает Арзамасский водоканал

Улица Калинина с водонапорной башней. Середина XXвека

Дочернее предприятие АО «Нижегородский водоканал» - Арзамасский водоканал - отмечает 110-летие со дня прокладки в городе первого водопровода. При подготовке к юбилейным мероприятиям работниками водоканала обнаружены сотни уникальных документов 1930-1970 х г.г.: чертежи и схемы, пояснительные записки и результаты работы исследовательских экспедиций, акты об испытаниях и сметы на строительство.

Большая часть этих документов вошла в книгу «Арзамасский водопровод. 110 лет истории», а их оригиналы переданы в арзамасский архив и теперь доступны жителям города. Любой желающий сможет узнать о всех этапах непростого строительства, а также оценить важность работы Арзамасского водоканала.

- Вода и тепло - это кровеносная система любого города, - подчеркнул мэр Арзамаса Александр Щелоков на торжественном мероприятии, посвященном юбилею. - И, безусловно, для такого компактного города, как Арзамас, отличающегося самой высокой в Нижегородской области плотностью населения, бесперебойная работа водоснабжения и водоотведения - принципиальный вопрос. За время своей работы здесь я вспоминаю, пожалуй, только 3 проблемных обращения по вопросам, связанным с водой. И сегодня я могу говорить о компетентности и слаженной работе сотрудников Арзамасского водоканала, и о том, что в последнее время я вижу хорошую скорость решения тех задач, которые перед нами ставят жители. Кроме того, у нас один из самых низких тарифов на воду, и это тоже результат определенной эффективности. Поэтому могу поздравить коллектив и пожелать, чтобы они продолжали свой богатый трудовой путь, радовали город новыми проектами. Впереди у нас амбициозные планы!

Арзамасский водоканал - отмечает 110-летие со дня прокладки в городе первого водопровода

Во время празднования юбилея письма с благодарностями получили ветераны и заслуженные работники предприятия, а также были подведены итоги деятельности водоканала за последние годы.

- Для меня, как руководителя «головного» предприятия – Нижегородского водоканала, особенно ценно то, что с момента начала нашего взаимодействия с Арзамасским водоканалом он показал серьезные результаты по многим направлениям, - подчеркнул генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков. - Так только в рамках реализации инвестиционной программы за период 2016-2021 в инфраструктуру было вложено 328,246 млн. рублей: модернизированы все водопроводные насосные станции, возведены три новых и модернизированы 5 канализационных станций, построены новые линейные объекты как водоснабжения, так и водоотведения, реконструированы сети, которым давно требовалось обновление. Хорошие темпы взяты и в капитальном ремонте: отремонтированы почти 40 км водопровода, а это 10% от всех сетей, и 8 км канализационных сетей.

Благодаря проведенным мероприятиям водопроводные сети стали кольцевыми, что существенно повысило надежность системы. Кроме того, значительно – на 58 % (в сравнении с 2014 годом) снизилось число аварии на сетях холодного водоснабжения. Положительная динамика наблюдается и по канализационным сетям, а также значительно – на 16% - снизились потери воды.

Уникальные документы переданы в архив

В свою очередь, я хочу ещё раз выразить свою благодарность нашим сотрудникам, которые круглосуточно, в любую погоду работают на благо города, - сказал генеральный директор ООО «Арзамасский водоканал» Сергей Алфёров. - Наша общая задача и дальше улучшать водоснабжение и водоотведение в городе Арзамас.