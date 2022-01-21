Депутаты одобрили предоставление муниципальных помещений под размещение участкового пункта полиции, военкомата и отделения соцзащиты

Постоянная комиссия городской Думы по имуществу и земельным отношениям поддержала предложения о предоставлении в безвозмездное пользование муниципальной недвижимости под размещение участкового пункта полиции, военкомата и отделения соцзащиты. Вопрос о включении четырех объектов нежилого фона в перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города вправе заключать договоры безвозмездного пользования, обсуждался депутатами на заседании 20 января 2022 года.

Так, в перечень предлагается внести помещение площадью 70 кв. м на первом этаже жилого дома №1 на Витебской улице под размещение участкового пункта полиции.

Первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Сергей Егоров рассказал депутатам, что с 2020 года при содействии областного правительства проводится комплексная работа по ремонту помещений для участковых. Так в 2021 году за счет средств областной субсидии были отремонтированы порядка 40 помещений, в том числе на Витебской.

Два здания на улице Академика И.Н. Блохиной предлагается включить в перечень в связи с обращением Военного комиссариата Нижегородской области. Сергей Егоров пояснил, что военкомат давно занимает данные здания, но возникла необходимость упорядочить взаимоотношения в связи с переоформлением права собственности.

Также ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Приокского района» обратилось в администрацию города с просьбой предоставить в безвозмездное пользование еще часть нежилого здания по адресу улица Терешковой, 5б. В нем планируется организовать хранение личных дел получателей мер социальной поддержки в Приокском районе и Новинском сельсовете.

Постоянная комиссия поддержала проект решения и рекомендовала принять его на заседании городской Думы 26 января.