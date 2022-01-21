Снижению уровня бедности нижегородцев способствует реализация федерального проекта «Социальный контракт»

На заседании постоянной комиссии городской Думы по социальной политике 20 января 2022 года заместитель министра социальной политики Нижегородской области Денис Тараканов рассказал депутатам о предпринятых в 2021 году в регионе мерах по снижению бедности населения.

Согласно официальным данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума зафиксированы у 9% нижегородцев из 1,263 млн человек населения. По Указу Президента РФ к 2030 году показатель финансовой несостоятельности населения должен быть снижен вдвое.

Как рассказал Денис Тараканов, Нижегородская область решает эту задачу, с 2020 года, участвуя в федеральном проекте «Социальный контракт», по которому на господдержку могут рассчитывать малоимущие граждане, готовые трудоустраиваться по найму или стать самозанятыми.

По данным министерства, в прошлом году в Нижнем Новгороде было заключено около 4 тыс. соцконтрактов, из которых более 1400 – предпринимательские. Благодаря участию в проекте нижегородцы смогли начать свое дело в различных направлениях деятельности – в производстве парфюмерной продукции, пошиве одежды, оказании услуг по подбору кадров юридическим лицам и других. Финансирование по соцконтрактам на текущий год предусмотрено в размере более 430 млн рублей.