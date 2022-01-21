85 случаев браконьерства на воде пресекли в Нижегородской области Фото:пресс-служба УТ МВД России по ПФО

85 случаев браконьерства на воде пресекли в Нижегородской области. В Нижегородском линейном управлении МВД России на транспорте подвели итоги работы за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Как сообщили в ведомстве, в ходе рейдов по охране водных биологических ресурсов сотрудники транспортной полиции и Росрыболовства обнаружили браконьера в районе 884 км судового хода Чебоксарского водохранилища реки Волга. 45-летний мужчина незаконно добывал биоресурсы -нырял в водоем, подсвечивал воду электрическим фонарем и вылавливал руками рыбу. Таким образом, ему удалось поймать 29 рыб «стерляди».

Напомним, что вылов данного вида рыбы запрещен при осуществлении спортивно-любительского рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного назначения Нижегородской области, так как это может привести к массовому истреблению охраняемых видов рыб.

- Борьба с браконьерством – одна из ключевых задач водной полиции. В теплое время года полицейские патрулируют акваторию на катерах, а с наступлением холодов – на снегоходах, а также используют специальное судно на воздушной подушке, - уточнили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.