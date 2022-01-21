110 млн рублей будет стоить строительство надземного перехода у остановки «Площадь Жукова» в Нижнем Новгороде

Работы по строительству надземного перехода у остановки «Площадь Жукова» в Нижнем Новгороде обойдутся в 110 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Вадим Нанаев на заседании профильной комиссии Гордумы 21 января.

По его словам, при условии выделения финансирования уже в этом году планируется разработать проект перехода.

- Предварительная стоимость проектных работ составляет около 8 миллионов рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ будет составлять в районе 110 миллионов рублей, -сказал он.

Обсуждение вопроса о строительстве этого перехода планируется вынести на мартовское заседание Гордумы.