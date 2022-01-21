Цены на недвижимость в Нижегородской области могут стабилизироваться в ближайшее время. Такой прогноз сделал журналист Андрей Вовк в своем Telegram-канале.

Как сообщил журналист, строительная компания ПИК занялась строительством «Савин парк» в Кстовском районе, таким образом «Группа ПИК» впервые появилась на строительном рынке в Нижегородской области.

- К ПИКу много вопросов, но это крупнейший застройщик с огромным опытом. Получается, что у нас будет из новых ПИК и «Глоракс», что явно повысит конкуренцию, а значит улучшит качество жилья и хоть немного тормознёт цены, - пишет Андрей Вовк.

Также журналист отметил, что данная строительная компания возьмёт на себя социальные проекты или спонсорство. Так, например, Глоракс стал титульным спонсором у ФК «Нижний Новгород».

Напомним, что Нижний Новгород вошел в число самых дорогих для жизни мегаполисов. Столица Приволжья обогнала по этому показателю Новосибирск, Воронеж, Пермь и Челябинск. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, проведенного среди населения 16 городов-миллионников.

Согласно результатам опроса, самым дорогим городом по-прежнему считается Москва: такую оценку дали 64% ее жителей. На втором месте Уфа – здесь жизнь кажется дорогой 60% респондентов, а замыкает тройку лидеров Казань (58%).

Кроме того, Нижний Новгород вошел в число городов, лидирующих по росту цен на вторичном рынке недвижимости. Столица Приволжья оказалась на третьем месте после Краснодара и Екатеринбурга, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на аналитику консалтинговой группы SRG.

По данным компании, в Нижнем Новгороде стоимость жилья на «вторичке» за октябрь выросла на 5,04%. В Краснодаре и Екатеринбурге стоимость взлетела на 15,55% и 5,3% соответственно.