Надземный переход на Сормовском шоссе начнут строить в 2023 году

Строительство надземного перехода рядом с ЦНИИ «Буревестник» на Сормовском Шоссе в Нижнем Новгороде планируется вести в 2023 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Вадим Нанаев на заседании профильной комиссии Гордумы 21 января. По его словам, проект этого перехода уже подготовлен.

- Стоимость этого пешеходного перехода составляет в районе 58 млн рублей. С правительством Нижегородской области проработан вопрос о включении объекта в государственную программу развития транспортной системы Нижегородской области и предоставлением соответствующей субсидии из дорожного фонда Нижегородской области бюджету города, - добавил он.

Вадим Нанаев также отметил, при условии выделения финансирования уже в текущем году планируется разработать проектную документацию на строительство надземного перехода на у остановки «Площадь Жукова». Проекты еще двух переходов уже имеются, но требуют корректировки.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируется построить три надземных перехода.