Три надземных пешеходных перехода намерены построить в Нижнем Новгороде в ближайшие годы

Проекты некоторых переходов требуют корректировки. Фото: Мария СОРОКИНА

Три новых надземных пешеходных перехода намерены возвести в Нижнем Новгороде в ближайшие годы. Об этом доложил исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Вадим Нанаев в ходе заседания профильной комиссии Гордумы 21 января.

- Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры на период с 2018 по 2030 годы предусмотрено строительство таких объектов, как надземный пешеходный переход на проспекте Гагарина, у остановки «площадь Жукова» в Приокском районе, надземный переход на Казанском шоссе у остановки «Филиал технического университета» в Нижегородском районе и надземный переход на участке Сормовского шоссе в районе Центрального исследовательского института «Буревестник», - сказал он.

По его словам, в настоящее время имеется готовый проект строительства перехода на Сормовском Шоссе. Кроме того, имеется проектная документация по строительству перехода на Казанском шоссе и по строительству перехода у остановки «Улица Сурикова» от 2012 года. Эти два проекта требуют корректировки, уточнения сметной стоимости.

- Ориентировочная стоимость корректировки каждого проекта составит в районе 1,5 млн рублей, - добавил докладчик.

Проект перехода у остановки «Площадь Жукова» планируют разработать уже в этом году.