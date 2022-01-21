Двое мужчин погибли на пожаре в Ветлуге из-за неисправной печи

Двое мужчин погибли на пожаре из-за неисправной печи в Ветлуге. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Два человека погибли во время пожара в частом доме в городе Ветлуга. Трагедия произошла днем 20 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании жилого дома на улице Первомайской поступило в 14 часов. На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение внутри дома, наблюдалось сильное задымление, - рассказали в ведомстве.

С огнем боролись 14 человек и пять единиц техники. Когда пожар был потушен, на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин – 50 и 45 лет. Как уточнили в МЧС, о возгорании сообщили слишком поздно, поэтому трагедии не удалось избежать.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность печного отопления.

Следователи СК начали проверку по факту инцидента.

- При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причин смерти мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы, - отметили в ведомстве.

Следователи также рассматривают версию о том, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.