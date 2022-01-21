Новые павильоны на трех станциях нижегородского метро появятся к концу лета 2022 года

Новые павильоны на трех станциях метро появятся к концу лета 2022 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, два новых павильона над сходами на станцию «Заречная» в Ленинском районе и один на станцию «Парк культуры» в Автозаводском районе построит компания «Скайтехнолоджисервис». Установкой еще двух объектов на станции «Заречная» и четырех конструкций на станции «Двигатель революции» в Ленинском районе займется компания «Статусстрой».

Стоимость строительства на каждой из трёх станций нижегородского метрополитена составляет около 2,5 млн рублей. Все работы должны завершить до сентября 2022 года.

Стоит отметить, что в настоящее время еще не определены подрядчики, которые займутся строительством павильонов на станциях «Ленинская» и «Пролетарская».

Напомним, что 23 млн рублей потратят на строительство павильонов к трем станциям метро в Нижнем Новгороде. Как указано на сайте госзакупок, ООО «Статусстрой» возведет павильоны №1 и №4 на станции «Заречной» работы будут стоить 2,9 млн рублей и 2,7 млн рублей, соответственно. Также эта компания займется сходами в метро «Двигатель революции». Павильон №1 будет выполнен за 2,3 млн рублей, а павильоны №3, №5 и №7 будут стоить более 2,4 млн рублей каждый.

Еще одна компания «Скайтехнолоджисервис» выиграла торги за право провести реконструкцию павильона №1 на станции «Парк Культуры». Стоимость контракта составляет 3,1 млн рублей. Эта же компания возведет козырьки на сходах №2 и №6 станции метро «Заречная».

Ранее сообщалось, что опубликованы эскизы новых павильонов метро в Нижнем Новгороде. Замене подлежат павильоны над станциями «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская». Эскизы уже согласованы с департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города.