Завершен капремонт магистрального коллектора на Московском шоссе

Нижегородский водоканал завершил масштабные работы по капитальному ремонту участка магистрального коллектора на Московском шоссе. Он отводит стоки от прилегающих районов - поселков Сортировочный и Березовский. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

- Магистральный трубопровод диаметром 2 м был очищен от тяжелого осадка и грунта, что позволило улучшить водоотведение от жилых домов и предприятий, - уточняет начальник отдела строительного контроля АО «Нижегородский водоканал» Яков Шалаевский.

Также закончили ремонтные работы на магистральных коллекторах 50-60-х годов. Стоит отметить, что перекладку коллекторов завершили на проспекте Ильича - это позволит обеспечить бесперебойным водоотведением жителей Автозавода.

Напомним, что АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в Московской, Нижегородской и Рязанской областях.

Мероприятия выполнялись на магистральном нефтепроводе (МН) Горький – Новки, а также на нитках для транспортировки автомобильного бензина, дизельного топлива и авиационного керосина линейной части нефтепродуктопроводов (МНПП) Рязань – Москва, Альметьевск – Нижний Новгород и Кольцевом магистральном нефтепродуктопроводе вокруг г. Москвы (КМНПП). На время проведения плановых работ транспортировка нефти и нефтепродуктов приостанавливалась.