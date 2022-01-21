Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 21 января

Электричество и горячую воду отключат по нескольким адресам в двух районах Нижнего Новгорода 21 января. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

Так, в Автозаводском районе без света останутся жители пяти домов по улице Лескова. Речь идет о домах № 40,42,42а,44,46. Электроснабжение будет приостановлено на период с 13 до 16 часов.

В Нижегородском районе у жителей дома №7 по улице Родионова отключат горячую воду. Её не будет с 9 до 13 часов.

Отключения связаны с плановыми работами на объектах жилищно-коммунального хозяйства.