В Нижнем Новгороде ужесточат ответственность за снос зданий в историческом центре

Снесенный дом на Черниговской восстановят. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде ужесточат наказание за самовольный снос зданий в историческом центре города. Об этом распорядился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании экспертного совета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поводом для работы экспертного совета стал снос исторического здания на улице Черниговской, 10. В декабре собственнику здания было рекомендовано предоставить результаты технического обследования дома, однако это не было сделано. А в новогодние праздники дом 1855 года постройки был снесен.

На месте снесенного особняка собственник планировал построить офисное здание, однако нахождение его в охранной зоне объектов культурного наследия запрещает какое-либо строительство. Часть

В результате мнение экспертов относительно дальнейшей судьбы этого дома разделилось: часть экспертов полагает, что здесь нужно построить новое здание в общей стилистике исторической улицы, а другая часть уверена, что нужно воссоздать облик снесенного дома, хотя бы его фасада.

- После обсуждения представитель собственника согласился восстановить объект в соответствии с прежними объемно-планировочными решениями и представить архитектурно-градостроительное решение на согласование в экспертный совет, - рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин распорядился ужесточить ответственность за самовольный снос подобных объектов, а также поручил компетентным ведомствам проработать вопрос изъятия земельного участка в случае отказа собственника от восстановления снесенного дома.