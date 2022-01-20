Капитальный ремонт магистрального коллектора на Московском шоссе завершен

Завершен капитальный ремонт участка магистрального коллектора на Московском шоссе, отводящего стоки от прилегающих районов, в том числе поселков Сортировочный и Березовский. Масштабные работы проведены Нижегородским водоканалом.

- Магистральный трубопровод диаметром 2 м был очищен от тяжелого осадка и грунта, что позволило улучшить водоотведение от жилых домов и предприятий, - подчеркивает начальник отдела строительного контроля АО «Нижегородский водоканал» Яков Шалаевский. – Работа это сложная, кропотливая, на большой глубине. Кроме того, на время ремонта нельзя перенаправить стоки в другой коллектор, то есть очистку приходится проводить в потоке канализации.

Такие же трудности пришлось преодолеть и при проведении капитального ремонта участка канализационного коллектора диаметром 2 метра на Мещерском бульваре. Необходимость реконструкции была вызвана сквозной газовой коррозией железобетонного свода коллектора, построенного более 40 лет назад. На данный момент на обоих объектах ведутся работы по благоустройству в зимнем варианте.

Кроме того, закончены работы на магистральных коллекторах, построенных в 50-60-е годы прошлого века, которые отличала высокая степень заиленности и уменьшение пропускной способности. В частности, восстановлено полноценное функционирование коллектора диаметром 1200 мм, обеспечивающего водоотведение Автозаводского и Ленинского районов. Для этого в районе ул. Новикова-Прибоя был очищен участок коллектора длиной 2300 п.м., а также отремонтированы канализационные колодцы. Очищены и 880 метров коллектора диаметром 1000 мм, а также выполнена санация ПЭ трубой на аварийном участке на ул. Героя Попова, Баумана, р. Ржавка.

Также завершены работы по перекладке коллекторов на проспекте Ильича, что также позволит и дальше обеспечить бесперебойным водоотведением жителей Автозавода.