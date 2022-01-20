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Общество20 января 2022 14:58

45 новых автомобилей передали нижегородскому ГИБДД

Это было сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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20 января в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» нижегородским госавтоинспекторам было передано 45 единиц нового служебного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

- Этот транспорт должен позволять госавтоинспекторам на высоком уровне обеспечивать безопасность всех участников дорожного движения, - говорится в сообщении. - Поэтому новые автомобили, предназначенные для дорожно-патрульной службы, оснащены всем необходимым для решения повседневных служебных задач по обеспечению безопасности дорожного движения на территории региона.

Сотрудникам ГИБДД были переданы ключи от автомобилей «LADA Vesta». Также они получили специальный комплекс на базе автомобиля «КАМАЗ», переоборудованный под передвижной пункт управления.