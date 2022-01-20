Институт реабилитации инвалидов откроют в Нижнем Новгороде в марте 2022 года. Об этом сообщил ректор ФГБОУ Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин на пресс-конференции 20 января.

Так, Институт реабилитации на базе Приволжского исследовательского медицинского университета расположен по адресу улица Невзоровых, 100.

- За 2021 год были проведены необходимые ремонтные работы и оснащение. Более 140 млн рублей было потрачено только на оборудование данного центра, - уточнил ректор ПИМУ Николай Карякин.

Напомним, что Приволжский исследовательский медицинский центр открыл учебную квартиру для людей с ограниченными возможностями в здании на улице Невзоровых.

Помощь в центре могут получить пациенты после тяжелых травм, инвалиды-колясочники. Помещение разделено на два модуля: учебная квартира с адаптированной мебелью, специальной посудой и тренажерами и образовательный. Все услуги предоставляются пациентам бесплатно.

- Учебное помещение адаптировано под нужды людей с инвалидностью и содержит все те пространства, в которых они могут ежедневно находиться. Это кухня, зал, санитарная комната, спальня, рабочий уголок и тренажеры, которые могут использоваться не только в медицинских учреждениях, но и дома, - отметил заместитель министра.

Учебную квартиру оборудовали с учетом пожеланий инвалидов. Люди с ограниченными возможностями первыми оценили возможности нового пространства по адресу улица Невзоровых, 100.

Кроме того, ректор ФГБОУ Приволжского исследовательского медицинского университета отметил, что в данную квартиру можно бесплатно прийти и родственникам пациента. Там они могут посмотреть, как все устроено, сфотографировать и в дальнейшем адаптировать свою квартиру подобным образом.