Число бюджетных мест в ординатуре ПИМУ увеличится вдвое в 2022 году

Число бюджетных мест в ординатуре ПИМУ увеличится в два раза в 2022 году. Об этом сообщил ректор ФГБОУ Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин на пресс-конференции 20 января.

Так, летом 2021 года из Приволжского исследовательского медицинского университета выпустилось 695 студентов, из которых 358 ординаторы - 167 бюджетных мест и 191 по договорам платных услуг.

- В этом году мы будем принимать 389 человек в ординатуру только по контрольным цифрам приема, которые доведет Минздрав. Если раньше бюджет финансировал 167 человек в год, то сейчас профинансируют 389 абитуриентов, которые придут в ординатуру, - отметил ректор ПИМУ Николай Карякин.

Известно, что обучение медицинском университете Нижнего Новгорода будет идти по нескольким направлениям - «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология», «медико-профилактическое дело» и «фармация». Также на некоторых специальностях более половины бюджетных мест будут занимать целевые места, как например, на «лечебном деле», «педиатрии» и «стоматологии».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!