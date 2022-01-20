Комиссия Думы по соцполитике обсудила итоги каникул в Новогодней столице России

Члены постоянной комиссии городской Думы по социальной политике на заседании 20 января 2022 года подвели итоги новогодних каникул в Нижнем Новгороде.

Переходящее звание Новогодней столицы России Нижний Новгород принял от Калуги в январе прошлого года, став участником существующего уже десять лет проекта Министерства культуры РФ. Праздничные мероприятия продолжались с 11 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. По информации департамента культуры администрации города, массовые гулянья на площадях Минина, Горького, Советской, у кинотеатра «Россия» в Ленинском районе и у ФОКа «Юность» в Московском районе, а также в парках и скверах посетили более 430 тыс. человек. Жители города и туристы стали участниками 400 событий, подготовленных учреждениями культуры.

Как отметил директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко, около 140 тыс. воспитанников детсадов и школьников младших классов получили новогодние подарки. За успехи в учебе, спортивные достижения и высокую оценку таланта в искусстве около 500 ребят поощрили приглашениями на мероприятия, организованные правительством Нижегородской области, - Губернаторскую елку во Дворце спорта «Нагорный» (ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила») и музыкальную сказку «Тот самый подарок» в Театре юного зрителя.

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних социальные службы школ ежедневно отслеживали занятость детей, состоящих на профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации.

По словам директора департамента физкультуры и спорта администрации города Антона Ермакова, наиболее массовыми спортивными событиями праздничной недели стали традиционная лыжная эстафета памяти В.П. Чкалова, фестиваль «Шахматный марафон» и муниципальный этап турнира по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба» имени В.С. Коноваленко.

На выездных мероприятиях начала января все юные нижегородские спортсмены завоевали бронзовые медали: воспитанники школы олимпийского резерва №1, конькобежки Дарья Качанова и Наталья Воронина - на Чемпионате Европы в голландском Херенвене и барьерист Анатолий Киселев - на 31-х традиционных легкоатлетических всероссийских соревнованиях «Рождественские старты» в Екатеринбурге, а также региональная сборная, в составе которой играют воспитанники МАУ «СШ «ДС «Юность» - на турнире по хоккею с мячом на призы клуба «Плетеный мяч» в Сыктывкаре.