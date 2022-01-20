Почти 100 миллионов рублей получил бюджет Нижнего Новгорода от реализации имущества по инвестконтрактам

Депутаты городской Думы на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям 20 января 2022 года ознакомились с итогами реализации в Нижнем Новгороде инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта муниципальных зданий и помещений в 2020-2021 годах.

Как сообщил депутатам первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Сергей Егоров, из 11 инвестконтрактов завершены шесть. По ним распределены доли в праве общей долевой собственности и проведена государственная регистрация прав: по четырем контрактам – по установленной процедуре, по двум – в судебном порядке.

Еще по пяти контрактам, по которым все ремонтные работы были завершены, в настоящее время проводятся мероприятия по распределению долей в праве общей долевой собственности, в том числе по двум – в судебном порядке.

Сергей Егоров добавил, что в 2021 году были организованы продажи в отношении семи муниципальных долей в праве общей долевой собственности, по результатам которых заключены четыре договора купли-продажи на сумму 25 млн рублей, три договора купли-продажи на сумму 7,3 млн рублей находятся в стадии заключения.

Также с сособственниками, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, комитетом заключены шесть договоров купли-продажи на сумму 66,8 млн рублей в рамках преимущественного права выкупа арендуемого имущества.

Председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин выразил надежду, что оставшиеся инвестиционные контракты также будут успешно завершены в текущем году.

Напомним, ранее депутаты рекомендовали КУГИ ускорить процесс завершения инвестконтрактов.