Юрий Шалабаев: «Завидую размерам доходов Москвы». ФОТО: Александр Воложанин

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев признался, что сильно завидует размерам доходной части бюджета Москвы. Об этом он рассказал в интервью Newsroom24, отвечая на вопрос о своих смертных грехах.

- Больше всего я, наверное, подвержен зависти: очень завидую размерам доходной части бюджета Москвы. На эти деньги и метро можно быстро построить, и другие проекты реализовать, - отметил глава Нижнего Новгорода. - А меньше всего гордыне – всегда понимал, что нужно стремиться вперед, а не зацикливаться на своих успехах.

По словам мэра, в прошлом году они сделали правильные выводы и закупили 207 единиц новой снегоуборочной техники. Учитывая, что нынешняя зима побила рекорды предыдущей, это было сделано своевременно.