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Общество20 января 2022 13:21

УФАС выдало предупреждение крупному нижегородскому застройщику

Поводом стала не соответствующая действительности информация в рекламе
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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УФАС по Нижегородской области выпустило предупреждение в адрес крупного нижегородского застройщика «СЗ «Парламент». Об этом сообщается на сайте ведомства.

- В управление обратился нижегородец, заявивший, что при заключении договора долевого участия в строительстве ЖК «КМ Анкудиновский парк», его ввели в заблуждение относительно концепции жилого комплекса, - говорится в сообщении. – В частности, предоставленная в рекламе и шоуруме информация в части организации пространства «двор без машин», не соответствует действительности.

В связи с этим нижегородское УФАС выдало предупреждение застройщику об устранении нарушений. Если это не будет выполнено, то будет решаться вопрос о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.