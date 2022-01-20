Более 200 нижегородских студентов обратились в межвузовскую службу психологической поддержки

Более 200 студентов обратились за помощью в «Межвузовскую службу психологической поддержки обучающегося» в Нижнем Новгороде с ноября 2021 года. Об этом сообщил ректор ФГБОУ Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин на пресс-конференции 20 января.

Так, в ноябре 2021 года была создана «Межвузовская служба психологической поддержки обучающегося» на базе Института клинической психологии по адресу Семашко, 22.

- Мы увидели потребность в данном направлении, когда начался ковид. К нам обратились ректора, которые сообщили, что студенты испытывают психологические проблемы. Иногда это заканчивалось теми печальными событиями, о которых писали СМИ, в том числе и суицидами, - отметил ректор ПИМУ Николай Карякин.

По его словам, чаще всего это касается иностранных студентов, которые вынуждены долгое время находиться вдали от своей родины. Они особенно сильно переживают психологическую разобщенность и нуждаются в поддержке.

Кроме того, известно, что с ноября 2021 года уже более 200 человек обратились за психологической помощью. Также проведено более 4 групповых мероприятий консультационно-просветительского характера по эффективным коммуникациям и презентации по снижению тревожности и борьбе с прокрастинацией. Работа межвузовской службы финансируется полностью за счет государства, а для студентов ВУЗов все бесплатно.

- Запись анонимна через дистанционные каналы, далее менеджер связывается с теми, кто оставил заявку и назначает консультацию - студенты направляются либо на индивидуальные, либо на групповые занятия с психологами, — уточнил Николай Карякин.

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