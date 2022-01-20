Около шести тысяч рублей суд взыскал с нижегородцев по иску застройщика Макдональдс в Нижнем Новгороде

6300 рублей взыскал суд с застройщика «Макдональдса» в Советском районе Нижнего Новгорода. Разбирательство проходило 19 января в Советском районном суде. Об этом сообщается в группе «42- я имею право» в фейсбуке.

- Суд резко умерил аппетиты застройщика - вместо заявленных 42 тысяч снизил сумму до 6 300 рублей. Причем, с каждого из 21 истца застройщику придется (если придется) взыскивать по 300 рублей, т.е. сумму одного гамбургера, - сообщают активисты.

Напомним, строительство «Макдоналдса» на улице Рокоссовского началось в 2020 году. Тогда жители Кузнечихи выступили против, поскольку проект предполагал достаточно масштабную вырубку зелёных насаждений. Местные жители выступили против: они устраивали протесты, собирали подписи и даже подавали в суд на администрацию Нижнего Новгорода и региональный минстрой. Однако суд признал стройку законной, а застройщик впоследствии обратился со встречным иском к протестующим.