Ещё у 661 нижегородца диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 20 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 238 918 человек. За последние сутки было выявлено 661 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 55 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 поборол уже 224 166 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 289, а за последние сутки шестнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (11 557 человек), Санкт-Петербург (4 753 человек) и Московская область (2 795 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.