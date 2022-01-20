Поступающие в ПИМУ смогут сдать экзамены прямо в университете Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Модель поступления абитуриентов на программы специалитета в ПИМУ изменилась с 2022 года. Об этом сообщил ректор ФГБОУ Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин на пресс-конференции 20 января.

Так, абитуриенты, поступающие на базе среднего профессионального образования по образовательным программам родственного профиля теперь могут не сдавать ЕГЭ, а пройти вступительные испытания прямо в университете.

Однако стоит отметить, что абитуриенты из непрофильного СПО будут поступать по результатам ЕГЭ. Также по желанию они могут сдать профильные вступительные испытания вместо единого государственного экзамена.

Уже сейчас известно, что для поступления на любую специальность потребуется сдавать вступительный по предметам «анатомия и физиология человека» и «русский язык» или «биологию» и «русский язык» на ЕГЭ соответственно. Третьим предметом для поступающих по результатам единого государственного экзамена является «химия», на вступительных же он будет различаться в зависимости от выбранного направления. Так, например, на специальностях «Лечебное дело» и «Педиатрия» абитуриенты будут сдавать «фармакологию», «Медико-профилактическое дело» и «Фармация» - «аналитическую химию», а для поступления на «Стоматологию» придется сдать экзамен по предмету «зуботехническое материаловедение».