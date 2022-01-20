Депутаты поддержали предложение о принятии в собственность Нижнего Новгорода фонтана перед ДК имени Орджоникидзе

Депутаты городской Думы на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям 20 января 2022 года единогласно поддержали предложение о принятии в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода фонтана с бассейном перед ДК им. С. Орджоникидзе.

С инициативой о безвозмездной передаче в муниципальную собственность объекта недвижимости, площадь которого составляет 1259,9 кв. м, выступило АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».

Первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Сергей Егоров пояснил депутатам, что фонтан передается с целью благоустройства территории перед Дворцом культуры, о чем были многочисленные обращения жителей Московского района. Сам ДК им. С. Орджоникидзе был передан городу в 2018 году.

Содержание фонтана после его передачи в муниципальную собственность возьмет на себя районная администрация.

Глава администрации Московского района Владимир Кропотин подтвердил, что территория на улице Чаадаева требует благоустройства: «ДК Орджоникидзе – одно из центральных мест района, его посещает множество детей. Мы поддерживаем инициативу о передаче, чтобы комплексно благоустроить территорию. Пока у нас это не получается, так как фонтан находится в ведении РСК «МиГ». Он добавил, что фонтан находится в нерабочем состоянии и давно не подключен к водопроводным сетям.

Напомним, что депутаты городской Думы еще год назад выступили с предложением о передаче в муниципальную собственность фонтана перед ДК имени С. Орджоникидзе. Такая инициатива была озвучена депутатом Германом Карачевским на заседании 27 января 2021 года в ходе обсуждения вопроса о передаче в собственность города земельного участка под Дворцом культуры.