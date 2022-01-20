Плановые работы на четырёх магистральных трубопроводах в центральных регионах России завершены

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в Московской, Нижегородской и Рязанской областях.

Мероприятия выполнялись на магистральном нефтепроводе (МН) Горький – Новки, а также на нитках для транспортировки автомобильного бензина, дизельного топлива и авиационного керосина линейной части нефтепродуктопроводов (МНПП) Рязань – Москва, Альметьевск – Нижний Новгород и Кольцевом магистральном нефтепродуктопроводе вокруг г. Москвы (КМНПП). На время проведения плановых работ транспортировка нефти и нефтепродуктов приостанавливалась.

Произведено переподключение трубопроводов на МНПП Рязань – Москва с целью сокращения расстояния прохождения приборов диагностики по нефтепродуктопроводу для предотвращения повышенного износа оборудования.

Завершено подключение двух временных камер пуска-приема средств очистки и диагностики (СОД) на подводном переходе МН через р. Ока, а также постоянной камеры приёма СОД на МНПП. Камеры приема СОД производства Великолукского завода «Транснефтемаш» служат для проведения своевременной диагностики и оценки состояния трубопроводов, а также приема очистных устройств и герметизаторов после завершения плановых работ, проводимых в рамках капитального ремонта линейной части нефте- и нефтепродуктопроводов.

Проведённые мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность трубопроводов и механо-технологического оборудования объектов.

Также завершен средний ремонт четырёх технологических клиновых задвижек с ограниченным сроком эксплуатации на шиберные задвижки с наивысшим классом герметичности на КМНПП.

В работах были задействованы 80 человек, использовалось 46 единиц техники.

Плановые мероприятия проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель – обеспечение бесперебойного функционирования производственных объектов.

Транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена по графику и в настоящее время осуществляется в штатном режиме.