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Происшествия20 января 2022 10:02

Житель Семёнова задушил своего приятеля во время застолья

Возбуждено уголовное дело
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Житель Семёнова задушил своего приятеля во время застолья.

Житель Семёнова задушил своего приятеля во время застолья.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Семёнове задержали мужчину по подозрению в убийстве 45-летнего местного жителя. Подозреваемый, находясь в гостях у знакомого, задушил его. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, трагедия произошла ночью 14 января в одном из домов по улице 50 лет Октября. 33-летний подозреваемый пришел в гости к своему знакомому, и вместе они распивали спиртные напитки. Однако вскоре задушевные беседы переросли в словесную перепалку, в ходе которой гость задушил своего приятеля. Как мужчина пояснил следователям во время допроса, потерпевший стал вести себя агрессивно и распускать руки.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу, он сознался в содеянном. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.