Изобретение ученых НГТУ им. Р.Е. Алексеева удостоено золотой медали на Международной ярмарке

Изобретение ученых Нижегородского государственного технического университета «Плавучая волновая электростанция» удостоено золотой медали 17-ой Международной ярмарки инноваций Seoul International Invention Fair (SIIF 2021).

Цель SIIF – содействие развитию международного рынка объектов интеллектуальной собственности, их коммерциализации, встрече разработчиков и инвесторов, а также предоставление многочисленным специалистам и посетителям возможности заглянуть в будущее.

Авторский коллектив НГТУ им. Р.Е. Алексеева - Андрей Александрович Куркин, Дмитрий Андреевич Маляров, Александр Сергеевич Плехов и Андрей Борисович Дарьенков - представил жюри свою разработку «Плавучая волновая электростанция».

Группа изобретений относится к гидротехнике, а именно к плавучим волновым электростанциям, и направлена на повышение КПД преобразования волновой энергии в электрическую и защиту береговой линии от прибойных волн.

Традиционно победители конкурса награждаются призами, медалями различного достоинства и дипломами.

Смотр-конкурс инноваций является авторитетным выставочно-ярмарочным мероприятием, посвященным инновациям, в Азии. Спектр представляемых на ярмарке технологий, инновационных разработок и проектов простирается от простейших технических решений для повседневной жизни до высокотехнологичных новаций для аэрокосмической и ИТ-отраслей.

Ярмарка проходила в выставочном комплексе делового центра COEX в столице Южной Кореи и проводилась при поддержке Министерства торговли, промышленности и энергетики, Министерства науки и технологий Корея и под патронажем Всемирной организации интеллектуальной собственности и Международной федерации изобретательских ассоциаций.

Экспозиция была развернута на трех площадках (международная, национальная и консультационная) общей площадью более 10.000 кв. м.

Нижегородский политех получил награду Международной ярмарки инноваций Seoul International Invention Fair

Участие российской экспозиции в SIIF демонстрирует имеющийся высокий потенциал коммерциализации инновационных разработок и проектов, выполненных российскими научно-исследовательскими коллективами и отдельными разработчиками по направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации; интенсификации информационных обменов и трансфера технологий, сотрудничества высших учебных заведений в области науки и техники и подготовки кадров, а также выводу наукоемких отечественных технологий на рынки Республики Кореи и стран Юго-восточной Азии.