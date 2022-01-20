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Новости компаний20 января 2022 10:02

Изобретение ученых НГТУ им. Р.Е. Алексеева удостоено золотой медали на Международной ярмарке

Нижегородский политех получил награду Международной ярмарки инноваций Seoul International Invention Fair
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Изобретение ученых НГТУ им. Р.Е. Алексеева удостоено золотой медали на Международной ярмарке

Изобретение ученых НГТУ им. Р.Е. Алексеева удостоено золотой медали на Международной ярмарке

Изобретение ученых Нижегородского государственного технического университета «Плавучая волновая электростанция» удостоено золотой медали 17-ой Международной ярмарки инноваций Seoul International Invention Fair (SIIF 2021).

Цель SIIF – содействие развитию международного рынка объектов интеллектуальной собственности, их коммерциализации, встрече разработчиков и инвесторов, а также предоставление многочисленным специалистам и посетителям возможности заглянуть в будущее.

Авторский коллектив НГТУ им. Р.Е. Алексеева - Андрей Александрович Куркин, Дмитрий Андреевич Маляров, Александр Сергеевич Плехов и Андрей Борисович Дарьенков - представил жюри свою разработку «Плавучая волновая электростанция».

Группа изобретений относится к гидротехнике, а именно к плавучим волновым электростанциям, и направлена на повышение КПД преобразования волновой энергии в электрическую и защиту береговой линии от прибойных волн.

Традиционно победители конкурса награждаются призами, медалями различного достоинства и дипломами.

Смотр-конкурс инноваций является авторитетным выставочно-ярмарочным мероприятием, посвященным инновациям, в Азии. Спектр представляемых на ярмарке технологий, инновационных разработок и проектов простирается от простейших технических решений для повседневной жизни до высокотехнологичных новаций для аэрокосмической и ИТ-отраслей.

Ярмарка проходила в выставочном комплексе делового центра COEX в столице Южной Кореи и проводилась при поддержке Министерства торговли, промышленности и энергетики, Министерства науки и технологий Корея и под патронажем Всемирной организации интеллектуальной собственности и Международной федерации изобретательских ассоциаций.

Экспозиция была развернута на трех площадках (международная, национальная и консультационная) общей площадью более 10.000 кв. м.

Нижегородский политех получил награду Международной ярмарки инноваций Seoul International Invention Fair

Нижегородский политех получил награду Международной ярмарки инноваций Seoul International Invention Fair

Участие российской экспозиции в SIIF демонстрирует имеющийся высокий потенциал коммерциализации инновационных разработок и проектов, выполненных российскими научно-исследовательскими коллективами и отдельными разработчиками по направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации; интенсификации информационных обменов и трансфера технологий, сотрудничества высших учебных заведений в области науки и техники и подготовки кадров, а также выводу наукоемких отечественных технологий на рынки Республики Кореи и стран Юго-восточной Азии.