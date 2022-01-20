Городская Дума разрабатывает единые правила для размещения фасадных рекламных конструкций в Нижнем Новгороде

Правила установки фасадных рекламных конструкций, разработанные специалистами городской Думы Нижнего Новгорода, обсудили 18 января 2022 года в Торгово-промышленной палате Нижегородской области в рамках расширенного заседания Общественного комитета по рекламе.

В нем приняли участие представители рекламного рынка города, предпринимательского сообщества, антимонопольной службы, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области.

На вопросы участников заседания о предлагаемых изменениях в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в Нижнем Новгороде ответила начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова.

Напомним, в связи с необходимостью урегулирования размещения наружной рекламы на фасадах зданий городской Думой совместно с администрацией Нижнего Новгорода, представителями предприятий, осуществляющих деятельность в сфере размещения наружной рекламы, разработан новый тип рекламных конструкций – фасадные рекламные конструкции, который бы позволял сохранять внешний архитектурный облик города.

Правила размещения и требования к фасадным рекламным конструкциям неоднократно обсуждались в течение 2021 года на заседаниях рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений в правовые акты в сфере размещения рекламных конструкций на территории Нижнего Новгорода. Проект решения городской Думы, сформированный по итогам этого обсуждения, в конце декабря был размещен для проведения процедуры оценки регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской деятельности (ОРВ).

Проектом решения предусматривается, что формат новых рекламных конструкций, размещаемых на фасадах нежилых зданий, будет зависеть от площади этих зданий: на зданиях площадью до 4 тысяч кв. м включительно могут размещаться фасадные рекламные конструкции малого и среднего формата, на зданиях площадью более 4 тысяч кв. м – фасадные рекламные конструкции среднего, большого и крупного форматов.

Данная градация сделана исходя из анализа ранее выданных администрацией Нижнего Новгорода разрешений на размещение рекламных конструкций с рекламной информацией о продукции и услугах предприятий потребительского рынка. Так, почти 90% разрешений выданы на рекламные конструкции, установленные на зданиях, площадь которых меньше 4 тыс. кв м.

При этом ранее выданные разрешения на установку рекламных конструкций с рекламной информацией о продукции и услугах предприятий потребительского рынка продолжают действовать до истечения срока действия.

На заседании было отмечено, что вносимые изменения в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций дают нижегородским предпринимателям более широкий спектр возможностей для развития бизнеса: они смогут рекламировать не только себя, но и извлекать доход за счет размещения на фасадных рекламных конструкциях рекламы иных субъектов предпринимательской деятельности.

Предпринимателям также были даны разъяснения о том, почему формат рекламных конструкций устанавливается в зависимости от площади здания, а не от площади его фасада: площадь здания объективно устанавливается по сведениям ЕГРН, а определять площадь фасадов необходимо в каждом конкретном случае исходя из инструментальных обмеров зданий.

В ходе обсуждения представители предпринимательского сообщества высказали свои предложения по корректировке требований к рекламным конструкциям, в том числе в зависимости от территориальных зон их размещения.

Все замечания к проекту решения, поступившие в рамках ОРВ, будут рассмотрены городской Думой.

В целом участники дискуссии согласились с тем, что для регулирования нового вида рекламных конструкций необходимы понятные и прозрачные правила, которые сведут к минимуму субъективные оценочные суждения при получении разрешений на их установку.