В Богородске рухнула крыша беседки на Кабацком озере, благоустроенном в 2021 году

На Кабацком озере под снегом рухнула круша беседки. Фото: Алексей Станиславович

На Кабацком озере в Богородске обрушилась кровля беседки, построенной в ходе благоустройства территории год назад. Фотографии местные жители опубликовали в паблике "Богородский вестник" ВКонтакте.

Инцидент случился, предположительно, в зоне комьюнити-центра, который включает беседку с навесом и площадки для проведения локальных мероприятий. Вероятно, кровля не выдержала веса лежащего на ней снега и упала вниз. На кадрах видно, что на уцелевших навесах лежит внушительный слой снега – не ровен час не выдержат его веса и они.

Напомним, благоустройство Кабацкого озера было завершено ровно год назад, в конце января 2021 года. Здесь появился пирс с местами для отдыха, полноценный тротуар, освещение, детская площадка, спортивные тренажеры, перголы и беседки. Финансирование проекта составило 101 млн рублей. Однако уже спустя полгода здесь посыпалась брусчатка, и всё закончилось возбуждением уголовного дела в отношении подрядчика по статье «Мошенничества», которое расследуется до сих пор.