Депутаты отметили качественную уборку от снега основных магистралей Нижнего Новгорода

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству на заседании 19 января 2022 года обсудили качество уборки снега с территории города в зимний период 2021 – 2022 годов.

Согласно докладу и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Вадима Нанаева, этой зимой город от снега очищают около 430 единиц специализированной техники. На данный момент вывезено около 506 тыс. кубических метров снега, израсходовано почти 55 тыс. тонн пескосоляной смеси, более 5 тыс. тонн реагента и почти 8 тыс. тонн соли.

Как сообщил участникам заседания директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин, прилегающую территорию 10 053 многоквартирных домов приводят в порядок 3456 дворников. Ежедневно домоуправляющими компаниями расходуется около 50 тонн пескосоляной смеси.

По информации начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Ивана Соловьева, с начала зимнего периода в городе зарегистрировано почти 18 тысяч нарушений содержания дорог и прилегающих к ним территорий. На данный момент 89% нарушений устранено, возбуждено 1843 административных производства.

Депутаты отметили, что в текущем зимнем периоде администрация города успешно справляется с расчисткой от снега основных городских магистралей.

«В этом году ситуация с крупными дорогами кратно лучше, чем ранее. Однако ситуация по дворам, небольшим дорогам и по вывозу оттуда снега пока остается под вопросом. Здесь есть над чем работать», – отметил депутат Руслан Станчев.

«В позитивном плане можно оценивать организацию и контроль за работой по уборке снега на магистральных дорогах со стороны городского штаба, а также в достаточной степени обеспеченность техникой», – отметил Председатель городской Думы Олег Лавричев.

«Учитывая эти обстоятельства, понятно, что не все контрольно-надзорные функции и нашей административно-технической инспекции, и Госжилинспекции реализованы в полной мере в отношении домоуправляющих компаний», – продолжил Олег Лавричев, призвав присутствовавших на заседании комиссии руководителей ДУКов более ответственно организовывать работу по уборке снега. «Берите пример с администрации города, как она организует работу на своих участках ответственности», – пояснил он.

Председатель городской Думы призвал домоуправляющие компании «вместе делать город комфортнее для жителей»: «Ведь ваши недоработки тяжким бременем ложатся на плечи муниципальной власти. Ваша экономика должна вам обеспечивать не уплату штрафов, а быть техническим и организационным ресурсом, чтобы справляться с этой нагрузкой по снегу».

«Ненормально, когда столько жалоб у населения на невозможность пройти и проехать к детским садам, школам, торговым и другим объектам, – резюмировал Олег Лавричев. – Призываю ДУКи напрячься».

«Мы обратимся к администрации города с просьбой уделить внимание своевременной очистке от снега территорий дворов, междворовых проездов, а также подъездов к социально значимым объектам», – сказал, подводя итоги заседания, председатель комиссии Карим Ибрагимов.

Напомним, члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству 22 декабря 2021 года провели мониторинг качества уборки дворовых территорий, проездов, тротуаров, остановочных пунктов и подходов к ним в Приокском, Советском и Нижегородском районах города.

Справка:

В рамках заключенных контрактов уборку территории в Автозаводском, Ленинском, Московском, Приокском и Советском районах города осуществляет МП «РЭД». В Канавинском районе – МП «КХ», в Сормовском районе МП «Дорожник», в Нижегородском районе (дороги категории В, Г, за исключением центральной части ограниченной ул. Белинского, Нижне-Волжской Набережной, ул. Родионова) осуществляют ООО «Дорожник» (2 контракта), ИП Тельнов (1 контракт), ИП Сенин (1 контракт). Содержание центральной части Нижегородского района осуществляет МБУ «Центр» в рамках муниципального задания.