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Здоровье20 января 2022 8:56

Нижегородские нейрохирурги спасли от инвалидности пациента, упавшего с шестиметровой высоты

Операцию на позвоночнике с применением титановых имплантов впервые выполнили в Арзамасе
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Нижегородские нейрохирурги спасли от инвалидности пациента, упавшего с шестиметровой высоты

Нижегородские нейрохирурги спасли от инвалидности пациента, упавшего с шестиметровой высоты

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области врачи спасли от инвалидности молодого человека, который упал с шестиметровой высоты. Нейрохирурги провели операцию на позвоночнике с использованием титановых имплантов, что позволило пациенту встать на ноги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Операция была проведена в БСМП имени Владимирского в Арзамасе, куда и поступил пациент с тяжелой травмой позвоночника. К решению проблемы подключились нейрохирурги Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России, которые сначала дистанционно, а затем очно участвовали в подготовке и непосредственно самой операции.

- В считанные минуты была сделана мультиспиральная компьютерная томограмма позвоночника, и консилиум нижегородских медиков принял решение о срочной операции. Мы выехали в Арзамас, дистанционно координируя подготовку к хирургическому вмешательству, - рассказал заведующий отделением нейрохирургии №1 ПОМЦ ФМБА России Андрей Рехалов.

Нейрохирурги ПОМЦ Андрей Рехалов и Владимир Колесников выполнили операцию по декомпрессии корешков спинного мозга с фиксацией позвоночника титановыми имплантами, что позволило пациенту уже через несколько дней встать на ноги – это при том, что такая травма могла обернуться для парня инвалидностью. Но, к счастью, благодаря усилию врачей эта угроза миновала, и в начале января пациент уже был выписан домой.