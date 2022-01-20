ВКонтакте заблокировала страницу председателя ЗСНО Евгения Люлина

ВКонтакте заблокировал страницу председателя ЗСНО Евгения Люлина. Фото: пресс-служба ЗСНО

Социальная сеть ВКонтакте заблокировала страницу председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина. Об этом он сам сообщил в своём Instagram.

По его словам, это произошло несколько дней назад – вероятно, причиной стал взлом аккаунта. ВКонтакте, увидев подозрительную активность на странице, в соответствии со своими правилами заморозило аккаунт.

- Очень неприятная ситуация. Понимаю, что в связи с этим многие из вас не могут написать или обратиться по личному вопросу , поэтому прошу вас быть осторожными и писать только в личный аккаунт Инстаграм, фейсбук или одноклассники, а также обращаться в социальных сетях Законодательного Собрания Нижегородской области, - написал политик.

Ведутся ли какие-то действия по разблокировке аккаунта, Евгений Люлин не уточнил.