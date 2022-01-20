Коммунальщики усилили работу по очистке крыш от сосулек в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей ФОКИН

Коммунальные службы Нижнего Новгорода усилили работу по очистке крыш от снега, наледи и сосулек. Ситуация находится на контроле глав районов, которые регулярно проверяют состояние подведомственных территорий. Об этом сообщили в администрации города.

Очистка крыш ведется ежедневно в каждом районе города. В первую очередь наледь убирают со зданий, находящихся в зоне повышенной проходимости, а также по тем адресам, по которым поступали заявки от горожан. За прошлую неделю в каждом районе Нижнего Новгорода силами ДУКов от наледи было очищено от 125 до 445 домов.

Пожаловаться на опасные сосульки нижегородцы могут в Домоуправляющие компании, АТИ и на горячую линию региональной госжилинспекции: 8 (831) 430-79-19. Также можно написать обращение через интернет на платформе «Лобачевский».

Как сообщалось ранее, с начала зимы Госжилинспекция Нижегородской области обнаружила 550 нарушений по очистке крыш от наледи и сосулек.