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Происшествия20 января 2022 7:13

Рабочий сорвался с седьмого этажа строящегося дома в Нижнем Новгороде

Возбуждено уголовное дело
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Рабочий сорвался с седьмого этажа строящегося дома в Нижнем Новгороде.

Рабочий сорвался с седьмого этажа строящегося дома в Нижнем Новгороде.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде рабочий сорвался и упал с седьмого этажа строящегося здания на улице Лысогорской. Инцидент произошел еще 8 января, но известно о нем стало только сейчас.

Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, строитель остался жив – не исключено, что этому поспособствовали растущие рядом деревья и большой снежный покров. Мужчину доставили в больницу.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

- В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ и допустивших травмирование рабочего, будет дана юридическая оценка, - пояснили в ведомстве.

Напомним, на днях следователи назвали виновного в травмировании пятилетней девочки, которой оторвало палец на горке в парке «Швейцария» в августе 2021 года.