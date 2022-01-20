Рабочий сорвался с седьмого этажа строящегося дома в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде рабочий сорвался и упал с седьмого этажа строящегося здания на улице Лысогорской. Инцидент произошел еще 8 января, но известно о нем стало только сейчас.

Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, строитель остался жив – не исключено, что этому поспособствовали растущие рядом деревья и большой снежный покров. Мужчину доставили в больницу.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

- В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ и допустивших травмирование рабочего, будет дана юридическая оценка, - пояснили в ведомстве.

Напомним, на днях следователи назвали виновного в травмировании пятилетней девочки, которой оторвало палец на горке в парке «Швейцария» в августе 2021 года.